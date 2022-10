ERDINGER Weißbier: Höllen führt in LL SO - Held und Opara machen Druck ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Julian Höllen ist wieder alleiniger Spitzenreiter bei den Torjägern der Landesliga Südost. Der 21-Jährige traf beim 3:3 in Ampfing für den SB Chiemgau Traunstein und verbesserte sein Tor-Konto bei der Jagd nach den 15 Kisten ERDINGER Weißbräu auf 13 Treffer.

Christopher Korkor hatte am vergangenen Wochenende nichts zu lachen. Mit dem TuS Holzkirchen verlor der 27-Jährige in Schwaig mit 2:4. In die Torschützenliste konnte sich Korkor nicht eintragen. Er steht weiterhin bei zwölf Treffern.

Schwaigs Spielertrainer Benjamin Held hat den Sprung aufs Stockerl gepackt und ist jetzt gleich auf mit Mike Opara vom TSV Ampfing. Held knipste zweimal für die Sportfreunde, Opara beim 3:3 gegen Traunstein einmal. Beide haben ihr Konto nach 16. Spieltag auf elf Treffer erhöht.