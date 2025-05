ERDINGER Weißbier: Höhne weiter auf Siegeskurs in der Zugspitz-KL

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Zugspitz-Kreisligen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Marcel Höhne ist weiterhin das Maß aller Dinge in den Zugspitz-Kreisligen. Der Stürmer steht vier Spieltage vor dem Saisonende noch immer an der Spitze der Torjägerliste. Damit darf sich der 28-Jährige berechtigte Hoffnungen auf die 15 Kästen ERDINGER machen. Der Angreifer des MTV Berg/Würmsee lieferte auch im April konstant und hat nun 22 Tore in 23 Spielen auf der Habenseite. Noch viel wichtiger: Der Tabellenvierte hat mit seinem Topscorer sogar noch die Chance, direkt aufzusteigen oder in die Relegation zu kommen.

Die Verfolger von Höhne bräuchten ein wahrliches Traumfinish, um den Toptorjäger noch irgendwie abfangen zu können. Maximilian Schwinghammer hat bereits sechs Tore Rückstand. Der 30-Jährige netzte in den vergangenen Wochen dreimal und hält damit die Hoffnungen beim SV Ohlstadt auf den Aufstieg am Leben.