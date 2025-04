ERDINGER Weißbier: Höhne setzt sich ab in KL - Duo auf Platz zwei

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Zugspitz-Kreisligen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Marcel Höhne hat sich von seinen Verfolgern abgesetzt. Der Stürmer vom MTV Berg hat nun fünf Tore Vorsprung. Was ist passiert? In den ersten beiden Partien nach der Winterpause schnürte der Torjäger jeweils einen Doppelpack. Nach einem torlosen Wochenende gelang ihm dann beim 3:3-Remis gegen den SV Münsing-Ammerland der nächste Treffer. Der MTV Berg und Marcel Höhne führen die Tabelle der Kreisliga 1 an.

Vor der Winterpause teilte sich Marcel Höhne noch den ersten Platz mit Adnan Ribo. Der Spieler vom SC Maisach konnte seine 14 Treffer aber nicht erhöhen, er blieb in den Liga-Spielen seit dem Wiederauftakt torlos. Die gleiche Anzahl an Toren hat Hans Zachenbacher vom SV Münsing-Ammerland auf dem Konto, dem in den letzten Spielen insgesamt drei Treffer gelangen. Sein Team ist knapp hinter Berg.