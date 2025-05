ERDINGER Weißbier: Heißer Endspurt – Cabrera und Kasper gleich auf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Genau wie Daniel Kasper, der ärgste Konkurrent im Kampf um die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier. Der Stürmer der SpVgg Greuther Fürth erzielte im vergangenen Monat nur einen Treffer für das kleine Kleeblatt. Dennoch wird der 22-Jährige zufrieden sein. Am 25. April feierte er beim 0:1 gegen den SSV Ulm sein 15-minütiges Profi-Debüt. Auch bei der 0:1-Pleite am vergangenen Spieltag kam der Mittelstürmer in der Schlussphase zum Einsatz.

Michael Dellinger hat die erste große Sause bereits hinter sich. Mit dem 1. FC Schweinfurt hat der 31-Jährige die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga am vergangenen Wochenende perfekt gemacht. 14 Treffer hat der ehemalige Torjäger des TSV Aubstadt dazu beigetragen. Um in den Genuss des flüssigen Goldes zu kommen, müsste Dellinger an den letzten beiden Spieltagen in Vilzing und zuhause gegen den FC Augsburg II vier Treffer aufholen.

Torschützenliste: