ERDINGER Weißbier: Haist, Uhde und Völlmerk im Gleichschritt

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Trotz des Dachauer Stotterstarts in die neue Saison ist Rückkehrer John Haist auch in der neuen Spielzeit in Bestform. Der 29-Jährige erzielte fünf der sieben Dachauer Tore. Im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER legte der Stürmer so schon einmal vor.

Dabei muss sich Haist den ersten Platz nach vier Spieltagen gleich mit zwei Spielern teilen. Auch Maik Uhde vom TSV Schwabmünchen traf bereits fünfmal. Der Stürmer stellt mit dem TSV gleichzeitig die beste Offensive der Liga. In vier Spielen erzielte Schwabmünchen bereits 14 Treffer und gewann dazu alle ihre Partien.