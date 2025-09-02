ERDINGER Weißbier: Haist in der Landesliga Südwest nicht zu stoppen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
An der Spitze der Torjägerliste liegt in der Landesliga Südwest John Haist. Der Angreifer des TSV Dachau 1865 traf im Monat August viermal. Sowohl beim 4:1- Auswärtssieg in Aystetten, als auch beim 5:0-Erfolg gegen Ehekirchen erzielte der 29-Jährige einen Doppelpack. Seine Anzahl an Treffern hätte sogar noch höher ausfallen können. Gegen Aystetten vergab Haist jedoch einen Strafstoß.
Auf dem zweiten Platz folgt Kevin Makowski. Gleich fünf Treffer gelangen dem Torjäger des SV Cosmos Aystetten im vergangenen Monat. Damit hat der 25-Jährige in der laufenden Spielzeit schon siebenmal getroffen. Mit seinem Doppelpack gegen den TSV Jetzendorf, sowie seinem späten Ausgleich gegen den FC Kempten sicherte der Angreifer seiner Mannschaft gleich zweimal ein Remis. Makowski kann zudem auf eine starke Serie zurückblicken: In den vergangenen vier Partien war der Stürmer mindestens einmal erfolgreich.
Ebenfalls sieben Treffer hat Laurin Völlmerk vorzuweisen. Der Angreifer des TSV Aindling traf im August zweimal. Mit seinen beiden Toren sicherte der 21-Jährige seiner Mannschaft bei den Unentschieden gegen den TSV Schwabmünchen (2:2) und die Zweitvertretung des FC Memmingen jeweils einen Punkt. Der TSV Aindling hofft auf weitere treffer seines Torjägers. Der Verein ist seit sieben Partien sieglos.
Torschützenliste:
1. John Haist, TSV Dachau 1865: 9 Tore
2. Kevin Makowski, SV Cosmos Aystetten: 7 Tore
2. Laurin Völlmerk, TSV Aindling: 7 Tore
4. Benedict Geuenich, TSV Jetzendorf: 6 Tore
4. Sebastian Graßl, SV Manching: 6 Tore
4. Stefan Stöckl , TSV Jetzendorf: 6 Tore
7. Finn Annabring, FV Illertissen II: 5 Tore
7. Luka Brudtloff, FSV Pfaffenhofen: 5 Tore
7. Niklas Eggensperger, VfB Durach: 5 Tore
7. Christian Kreuzer, SSV Niedersonthofen: 5 Tore und zwei weitere Spieler mit je 5 Treffern
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!