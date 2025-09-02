ERDINGER Weißbier: Haist in der Landesliga Südwest nicht zu stoppen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

An der Spitze der Torjägerliste liegt in der Landesliga Südwest John Haist. Der Angreifer des TSV Dachau 1865 traf im Monat August viermal. Sowohl beim 4:1- Auswärtssieg in Aystetten, als auch beim 5:0-Erfolg gegen Ehekirchen erzielte der 29-Jährige einen Doppelpack. Seine Anzahl an Treffern hätte sogar noch höher ausfallen können. Gegen Aystetten vergab Haist jedoch einen Strafstoß.

Auf dem zweiten Platz folgt Kevin Makowski. Gleich fünf Treffer gelangen dem Torjäger des SV Cosmos Aystetten im vergangenen Monat. Damit hat der 25-Jährige in der laufenden Spielzeit schon siebenmal getroffen. Mit seinem Doppelpack gegen den TSV Jetzendorf, sowie seinem späten Ausgleich gegen den FC Kempten sicherte der Angreifer seiner Mannschaft gleich zweimal ein Remis. Makowski kann zudem auf eine starke Serie zurückblicken: In den vergangenen vier Partien war der Stürmer mindestens einmal erfolgreich.