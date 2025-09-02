ERDINGER Weißbier: Gruber überflügelt Ascher – Bayernliga-Trio folgt

Simon Gruber überflügelt Raffael Ascher in der Bayernliga-Torjägerliste dank einer starken Serie: Der 28-Jährige knipst in den letzten drei Spielen viermal. Hatte Gruber Anfang August noch Ladehemmungen (kein Tor in den ersten drei Spielen) fand das Nördlinger Eigengewächs Ende des Monats seinen Torriecher wieder. Dank zweier Tore gegen Türkgücü (3:1-Sieg), eines gegen Deisenhofen (3:3-Remis) und eines gegen Türk Spor Augsburg (1:2-Pleite) führt Gruber mit nun sieben Toren die Torschützenliste der Bayernliga an.

Ärgster Verfolger ist zum Start in den September nun Schwaigs Torgarant Raffael Ascher, der nach dem Wahnsinnsstart mit Schwaig zuletzt eine Reihe von Dämpfern einfahren musste. Nach neun Zählern in den ersten vier Spielen, sprangen für den amtierenden Landesliga-Meister in den letzten vier Spielen nur mehr zwei Punkte raus. In dieser Zeit knipste auch „Ochse“ Ascher nicht mehr nach Belieben. In den letzten fünf Spielen traf der Torjäger nur einmal. Sorgen über Ascher muss man sich aber wohl keine machen: Zusammengerechnet traf Ascher in den letzten drei Landesliga-Saisons fast 100-mal.