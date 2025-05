ERDINGER Weißbier: Gruber mit irrer Serie an die Spitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksoberliga der Frauen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Doppelführung für Bad Aibling in der Torjägerinnenliste. Jennifer Gruber ist mit 15 Treffern vor Teamkollegin Tamara Schunko (13 Tore) die erfolgreichste Angreiferin der Bezirksoberliga. Mit 12 Toren in den letzten acht Spielen hat Gruber Schunko (drei Treffer in diesem Zeitraum) mittlerweile von der Spitze verdrängt. Tabellarisch schlägt sich das Erfolgsduo aber nur bedingt nieder. Sieben Zähler hat Bad Aibling bereits Rückstand auf Tabellenführer RW Überacker, der zudem noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat.

Auch die Drittplatzierte Amelie Hübsch kann aktuell nicht das Tempo mitgehen, dass Gruber vorlegt. Mit Gilching verlor die Angreiferin vier ihrer letzten fünf Spiele und traf dabei lediglich einmal.