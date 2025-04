ERDINGER Weißbier: Graßl zieht davon – Selimovic überholt Schmidt

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Sebastian Graßl eilt in der Torschützenliste der Landesliga Südwest davon. Der Torjäger zeigt sich in starker Form. Der 29-Jährige traf in drei Spielen dreimal, darunter doppelt gegen den FC Ehekirchen. Er hat damit seinen Vorsprung im Rennen um das flüssige Gold auf vier Treffer ausgebaut. In 21 Spielen hat der Stürmer des SV Manching nun ebenso viele Tore erzielt.

Noch besser aus den Startlöchern kam nur Stefan Simonovic vom SV Cosmos Aystetten. Der 35-Jährige hat nach vier Toren in seinen ersten Pflichtspielen im Jahr 2025 inzwischen 17 Treffer auf dem Konto. Der Serbe vom Abstiegskandidaten ist damit erster Verfolger Graßls. Im direkten Duell der beiden besten Torschützen der Liga behielt Simonovic in jeglicher Hinsicht die Oberhand. Cosmos siegte überraschend gegen das Topteam und Simonovic traf dabei entscheidend doppelt.