ERDINGER Weißbier: Graßl bleibt an der Spitze in der LL Südwest

Auch wenn der Motor von Tormaschine Sebastian Graßl zuletzt etwas in Stocken geraten ist. Der 29-Jährige ist weiter eine wichtige Stütze des SV Manching und bleibt an der Spitze der Torjäger in der Landesliga Südwest. Auch dank seines Topscorers schlägt sich Aufsteiger Manching in der Liga achtbar. Im April traf Graßl weitere zweimal ins Netz. Besonders zu überzeugen wusste der Angreifer gleich in der ersten Partie des Monats gegen den SC Oberweikertshofen. Beim 4:0-Heimsieg war er an allen vier Treffern beteiligten, steuerte er ein Tor und drei Vorlagen bei. Der verdiente Lohn: Ein Platz in der Elf des Tages von FuPa.

Ehekirchen-Duo rockt die Landesliga Südwest