ERDINGER Weißbier: Graf so gut wie durch - Jocher in Lauerstellung

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Verena Graf vom SV Wilting dürfte vor dem letzten Saisonspiel in der Landesliga Süd schon ein bisschen von den 15 Kisten ERDINGER geträumt haben. Denn mit 25 Treffern führt sie mit Abstand die Torschützenliste an. In den letzten drei Partien erzielte die Goalgetterin sechs der sieben erzielten Tore der Wiltinger und verhalf ihrem Team nicht nur hier zum Klassenerhalt.

Mit 21 Saisontreffern steht Lena Jocher vom BCF Wolfratshausen dahinter. Die Top-Torjägerin vom Aufsteiger netzte immerhin viermal in den letzten vier Partien ein. Ein Spiel vor Saisonende steht der BCF im Tabellenmittelfeld auf Rang sechs.