ERDINGER Weißbier: Graf setzt sich mit Doppelpack an die Spitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2023/24. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Verena Graf konnte sich durch das Nachholspiel gegen den FC Alburg am Maifeiertag an die Spitze der Torschützenliste in der Landesliga Süd setzen. Die Stürmerin erzielte beide Tore beim 2:0-Sieg des SV Wilting. Nun steht die 24-Jährige bei 18 Treffern.

Ohne Torerfolg am vergangenen Spieltag blieb Maria Zeller. Im Duell gegen Tabellenführer Biberach konnte die 21-Jährige mit dem FV Obereichstätt dennoch ein Ausrufezeichen setzen. Sie schlugen den SCB mit 2:1.