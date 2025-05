ERDINGER Weißbier: Giovinazzo allein auf weiter Flur– Platz 3 umkämpft

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Kreisklassen der Frauen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Alessia Giovinazzo vom FC Stern München III zieht in den Kreisklassen der Frauen weiter einsam ihre Kreise. Mittlerweile 28 Saisontore erzielte die Italienerin für den Tabellenführer der Kreisklasse 1. Kaum zu erwarten, dass sie bei acht Treffern Vorsprung auf Platz zwei vor dem Saisonende nochmal eingefangen wird.

Auch Platz zwei ist seit Wochen in fester Hand. Mit der SG ASV Eglfing/TSV Peissenberg steht Tatjana Jablonowsky auch in der Kreisklasse 2 auf dem direkten Aufstiegsrang zwei. Mit 20 Saisontoren erzielte die Angreiferin mehr als die Hälfte ihres Teams (39). Im vorletzten Spiel ließ sie gegen den FC Hofstetten mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten 15 Spielminuten aufhorchen.