ERDINGER Weißbier: Fünferpacker Besel hat zwei Verfolger im Nacken

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Dominik Besel blieb bei den letzten beiden Spielen des SV Nord Lerchenau ohne Torerfolg. Dennoch führt der 24-Jährige die Torjägerliste in der Bezirksliga Nord mit zwei Treffern Vorsprung an. Grund dafür war sein Fünferpack am 10. August gegen den TSV Gaimersheim. Auch beim 3:1 in Palzing traf er einmal ins Schwarze und ist damit aktuell erster Anwärter auf die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier.
Joshua Steindorf vom SC Eintracht Freising und Nico von Swiontek Brzezinski vom TSV Gaimersheim sind die ersten Verfolger. Steindorf gelangen bei den Siegen gegen Moosinning zwei, gegen Ober-/Unterhaunstadt drei und beim 2:2 gegen München 54 ein Treffer.
Auch von Swiontek Brzezinski hatte sein Visier scharf gestellt. Beim 3:0-Sieg in Gerfolfing glänzte der 22-Jährige mit einem Hattrick. Am vergangenen Wochenende war er beim 4:3-Sieg gegen Palzing zweimal erfolgreich. Im Kampf um das flüssige Gold von ERDINGER Weißbräu ist er wie Steindorf mit sieben Treffern in Lauerstellung.
1. Dominik Besel, SV Nord Lerchenau: 9 Tore
2. Joshua Steindorf, SE Freising: 7 Tore
2. Nico von Swiontek Brzezinski, TSV Gaimersheim: 7 Tore
4. Berkan Altug, TSV 54 - DJK München: 5 Tore
4. Mario Dipalo, SpVgg Altenerding, 5 Tore
6. Lukas Achhammer, FC Gerolfing: 4 Tore
6. Hakan Düzgün, TSV Gaimersheim: 4 Tore
6. Luca Fellermeier, SV Walpertskirchen: 4 Tore
6. Adam Puta, TSV 54 - DJK München: 4 Tore
6. Christian Schmuckermeier, SE Freising: 4 Tore
6. Sebastian Schubert, FC Langengeisling: 4 Tore
6. Edin Smajlovic, SV Nord Lerchenau: 4 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!