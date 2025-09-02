ERDINGER Weißbier: Fünferpacker Besel hat zwei Verfolger im Nacken

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Dominik Besel blieb bei den letzten beiden Spielen des SV Nord Lerchenau ohne Torerfolg. Dennoch führt der 24-Jährige die Torjägerliste in der Bezirksliga Nord mit zwei Treffern Vorsprung an. Grund dafür war sein Fünferpack am 10. August gegen den TSV Gaimersheim. Auch beim 3:1 in Palzing traf er einmal ins Schwarze und ist damit aktuell erster Anwärter auf die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier.

Joshua Steindorf vom SC Eintracht Freising und Nico von Swiontek Brzezinski vom TSV Gaimersheim sind die ersten Verfolger. Steindorf gelangen bei den Siegen gegen Moosinning zwei, gegen Ober-/Unterhaunstadt drei und beim 2:2 gegen München 54 ein Treffer.