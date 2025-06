ERDINGER Weißbier: Fünferpack zum Schluss - Verena Graf zeigt es allen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2024/25.

Verena Graf ist Torschützin der Saison in der Landesliga Süd! Am letzten Spieltag wollte sie es noch einmal wissen und ihren Verfolgerinnen keine Chance lassen: Beim 6:1-Heimsieg ihres SV Wilting netzte sie fünfmal. Nach 22 Spielen kann die Goalgetterin am Ende auf 30 Treffer zurückblicken. Herzlichen Glückwunsch zu 15 Kästen ERDINGER!