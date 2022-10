ERDINGER Weißbier: Fünferpack! Scheurer übernimmt in KK. München ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchener Kreisklassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Sieben Treffer gelangen Sven Scheurer in der vergangenen Woche: Doppelpack gegen die Reserve des FC Phönix und nun ein Fünferpack beim 7:1-Erfolg über Biberg. Damit hat der Stürmer am zehnten Spieltag nun 19 Buden gemacht. Vor einer Woche verpasste Scheurer noch knapp das Podium, nun führt er es mit fünf Toren Vorsprung an.

Daniel Krajina vom FC Croatia München ist damit nicht mehr Führender der Münchner Kreisklassen. Hinzu kommt, dass die Rot-Weißen gerade auch in der Liga ins Wanken geraten sind. Nach acht Siegen zum Start verlor Croatia zuletzt zwei Mal hintereinander ohne ein eigenes Tor.

Ebenfalls verloren hat am Wochenende der FC Anadolu Bayern um Goalgetter Mehmet Ayvaz. Der 25-Jährige traf gegen NK Dinamo per Elfer, konnte die 2:3-Niederlage seiner Mannschaft nicht verhindern. Immerhin schließt er durch seinen 14. Saisontreffer zu Krajina auf.

Torschützenliste:

1. Sven Scheurer, SV-DJK Taufkirchen, Kreisklasse 5: 19 Tore

2. Daniel Krajina, FC Croatia München, Kreisklasse 3: 14 Tore

2. Mehmet Ayvaz, Anadolu München, Kreisklasse 3: 14 Tore

4. Lukas Kretzschmar, SpVgg Höhenkirchen, Kreisklasse 6: 13 Tore

5. Maick Antonio, FC Unterföhring II, Kreisklasse 2: 12 Tore

5. Daniel Breitenberger, TSV Arnbach, Kreisklasse 1: 12 Tore

5. Ahmed Karahasan, FC Bosna H. München, Kreisklasse 4: 12 Tore

8. Florian Schuster, TSV Waldtrudering, Kreisklasse 5: 11 Tore

8. Kilian Matheis, SV Helios-Daglfing, Kreisklasse 5: 11 Tore

8. Florian Schuster, TSV Waldtrudering, Kreisklasse 5: 11 Tore