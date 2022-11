ERDINGER Weißbier: Fünferpack! Karger überholt Mölders in Bayernliga ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Es gibt einen neuen Spitzenreiter in der Bayernliga Süd! Nachdem Ex-Profi Sascha Mölders wochenlang unangefochten auf dem ersten Platz stand und das "Non-Plus-Ultra" in Sachen Torschützen war, ist er nun auf den zweiten Platz abgerutscht. Nach zuletzt drei Spielen ohne Tor traf er zwar beim 3:0-Auswärtssieg in Hallbergmoos zum 1:0, ist aber trotzdem nicht mehr Erster ...

... da Nico Karger vom FC Deisenhofen einen absoluten Sahnetag erwischte und beim 7:1-Heimerfolg über TSV Dachau 1865 einen Fünferpack schnürte. Damit stockt er sein Torekonto auf jetzt schon 19 Treffer auf und hat somit ein Tor mehr als der 37-jährige Ex-Löwe erzielt. Er ist somit neuer Spitzenreiter im ERDINGER Ranking.

Doch auch Markus Gallmaier vom SV Schalding-Heining heizt das Rennen um die 15 Kisten ERDINGER Weißbier an. Mit seinem Doppelpack auswärts beim VfR Garching leitete er nicht nur den Sieg ein, sondern kommt auch im Torjäger-Ranking näher an seine Konkurrenz ran und liegt jetzt nurnoch 3 Tore hinter Mölders.

Und Julian Kania vom TSV Schwaben Augsburg machte es sogar noch besser: Er erzielte drei Tore innerhalb 15 Minuten und egalisierte damit nicht nur einen 1:0 Rückstand, sondern drehte das Spiel und leitete einen 4:2-Auswärtserfolg gegen die Reserve des FC Ingolstadt ein

Torschützenliste:

1. Nico Karger, FC Deisenhofen: 19 Tore

2. Sascha Mölders, TSV 1882 Landsberg: 18 Tore

3. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 15 Tore

3. Julian Kania, TSV Schwaben Augsburg: 15 Tore

5. Michael Bachhuber, FC Deisenhofen: 11 Tore