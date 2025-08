ERDINGER Weißbier: Fünf Treffer – Ascher dominiert auch die Bayernliga

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Raffael Ascher trifft auch in der Bayernliga wie am Fließband! Der Topstürmer von den Sportfreunden Schwaig erzielte in den ersten drei Bayernliga-Partien bereits fünf Treffer. Zum Auftakt gegen den TSV Landsberg netzte Ascher in seinem ersten Spiel in der Bayernliga dreimal. Gegen Nördlingen sicherte er Schwaig mit seinem Doppelpack zuletzt den ersten Heimdreier.

Auch "Bomber" Jeton Abazi gelangen beim Auftakt gegen Schwaig gleich drei Treffer. Seitdem wartet der 25-Jährige auf weitere Tore. So liegt Abazi im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER zwei Tore hinter Ascher.