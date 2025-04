ERDINGER Weißbier: Fischer an der Spitze – Noderer und Ricter folgen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der erfolgreichste Torschütze der A-Klassen Zugspitze heißt Daniel Fischer. Trotz Kantersieg und einem Torjäger mit 24 Saisontreffern belegt seine SG TSV Schäftlarn/SC Baierbrunn aber "nur" Platz drei in der Tabelle der A-Klasse 5. Auf Fischer wartet also in den kommenden Spielen noch etwas Arbeit, möchte er die 15 Kisten ERDINGER mit dem Aufstieg versüßen.

Noch ein Wörtchen mitzureden hat der Zweitplatzierte. Johannes Noderer knipste für den TSV Hartpenning bereits 20-mal. In der A-Klasse 4 weisen die Hartpenninger zwar mit Abstand das beste Torverhältnis (60:16) auf, rangieren in der Tabelle aber mit ein Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Weyarn auf Rang zwei. Es bleibt also weiterhin spannend im Titelkampf.