ERDINGER Weißbier: Fichtner zieht mit Siebenerpack davon in A-Kl. Zs.

Einen Monat später und wir blicken erneut auf das ERDINGER Ranking um die 15 Kästen Bier in den A-Klassen der Zugspitze. Es hat sich einiges getan. So gibt es eine neue Nummer eins, die den anderen Akteuren aber sowas von blitzschnell enteilt. Die Rede ist von Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl. Mit seinen Mannen steht er nicht nur auf dem ersten Tabellenplatz (sieben Siege aus acht Spielen). Der 27-Jährige erzielte sage und schreibe 23 Saisontore und enteilt bei solch einer Quote sogar einem Harry Kane. Am vergangenen Samstag schoss Fichtner beim 15:0-Auswärtscoup bei Türkspor Hausham sieben Tore. Dazu kommt ein Fünferpack am ersten Spieltag, bei dem er alle Tore seiner Mannschaft erzielte. Im Schnitt trifft Fichtner fast dreimal pro Spiel.

Ebenfalls häufig, aber dann doch nicht ganz so oft, treffen Christopher Schröter und Leon Ruder, mit jeweils 13 Saisontoren. Ersterer geht für die Sportfreunde Windach auf Torejagd. Mit seinen SpFrd steht er mit drei Punkten Rückstand, aber zwei Spielen in der Hinterhand auf Platz zwei. Zuletzt war Windach spielfrei, davor verloren Schröter und Co. mit 0:1 gegen den FC Greifenberg.