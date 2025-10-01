ERDINGER Weißbier: Fichtner zieht mit Siebenerpack davon in A-Kl. Zs.

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Einen Monat später und wir blicken erneut auf das ERDINGER Ranking um die 15 Kästen Bier in den A-Klassen der Zugspitze. Es hat sich einiges getan. So gibt es eine neue Nummer eins, die den anderen Akteuren aber sowas von blitzschnell enteilt. Die Rede ist von Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl. Mit seinen Mannen steht er nicht nur auf dem ersten Tabellenplatz (sieben Siege aus acht Spielen). Der 27-Jährige erzielte sage und schreibe 23 Saisontore und enteilt bei solch einer Quote sogar einem Harry Kane. Am vergangenen Samstag schoss Fichtner beim 15:0-Auswärtscoup bei Türkspor Hausham sieben Tore. Dazu kommt ein Fünferpack am ersten Spieltag, bei dem er alle Tore seiner Mannschaft erzielte. Im Schnitt trifft Fichtner fast dreimal pro Spiel.
Ebenfalls häufig, aber dann doch nicht ganz so oft, treffen Christopher Schröter und Leon Ruder, mit jeweils 13 Saisontoren. Ersterer geht für die Sportfreunde Windach auf Torejagd. Mit seinen SpFrd steht er mit drei Punkten Rückstand, aber zwei Spielen in der Hinterhand auf Platz zwei. Zuletzt war Windach spielfrei, davor verloren Schröter und Co. mit 0:1 gegen den FC Greifenberg.
Leon Ruder steht mit Ethnikos Puchheim ebenfalls auf Rang zwei. Am vergangenen Wochenende setzte es eine bittere 1:2-Niederlage gegen Gröbenzell II. Davor jedoch machte der Stürmer beim 10:1-Heimsieg gegen den SV Puch mit einem Fünferpack auf sich aufmerksam. Kurios: Ruder erzielte in dieser Saison bisher jeweils fünf, vier, drei, zwei und einen Treffer in den Spielen.
1. Matthias Fichtner, SC Wörnsmühl, A-Klasse Zugspitze 4: 23 Tore
2. Christoph Schröter, Sportfreunde Windach, A-Klasse Zugspitze 7: 13 Tore
2. Leon Ruder, Ethnikos Puchheim, A-Klasse Zugspitze 2: 13 Tore
4. Oskar Ruhland TSV Schongau, A-Klasse Zugspitze 8: 12 Tore
5. Robert Fric, TSV Irschenberg, A-Klasse Zugspitze 4: 11 Tore
5. Daniel Fischer, TSV Herrsching, A-Klasse Zugspitze 1: 11 Tore
7. Selvendin Mesanovic, 1. FC Garmisch-P. II, A-Klasse Zugspitze 6: 10 Tore
7. Tom Weichenberger, SV Althegnenberg, A-Klasse Zugspitze 1: 10 Tore
9. Michael Demmel, Lenggrieser SC II, A-Klasse Zugspitze 4: 9 Tore und sieben weitere Spieler mit jeweils neun Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!