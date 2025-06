ERDINGER Weißbier: FFC-Duo zittert am Saisonfinale um 30 Kästen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksoberliga der Frauen in der Saison 2024/25. Wer hat das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER gewonnen?

Die 15 Kästen Erdinger könnten dieses Jahr gleich doppelt nach Bad Aibling gehen! Mit vier Toren in den letzten fünf Partien baute Jennifer Gruber ihr Torekonto auf 16 Tore aus. Damit marschiert sie Schritt für Schritt an der Spitze mit Mitspielerin Tamara Schunko, die im letzten Saisonspiel des FFC zum 16. mal knipste (BFV-Torjägerliste). Weil die beiden am letzten Spieltag spielfrei haben, blickt das Bad Aiblinger Duo jetzt Richtung Altötting. Dort könnten Gruber und Schunko die 30 Kästen noch entrissen werden.

Bei der TV 1864 gastiert am Sonntag Sarah Rothwinkler von RW Überacker und zuletzt zeigte die Formkurve der 27-Jährigen nach oben. Beim 4:1-Sieg gegen Röhrmoos schoss die Angreiferin einen Hattrick. Mit 15 Toren bräuchte Rothwinkler nur einen Treffer, um mit dem Spitzenduo gleichzuziehen. Trifft sie zweimal, geht das FFC-Duo leer aus.