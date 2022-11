ERDINGER Weißbier: FCSF- und DJK-Duo verfolgen Funkenhauser in BZL 01 ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 01 der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Am vergangenen Wochenende waren in der Bezirksliga 01 fast alle Mannschaften bereits in der Winterpause, weshalb die Torschützenliste recht unverändert aussieht. Der Attenkirchen empfing lediglich noch die SG Fridolfing/Laufen und trennte sich Remis. Durch ihren Treffer in 13. Minute klettert Lachner zum Abschluss der Hinserie noch in die Top Ten der Torschützenliste.

Vorne bleibt Sandra Funkenhauser vom TSV 1932 Aßling. Mit einem Treffer in ihrem letzten Punktspiel vor einer Woche, verabschiedet sich die TSV-Angreiferin mit 13 Toren in die Winterpause. Funkenhauser ist damit Herbstsieger und wird in der Rückrunde die Gejagte sein, wenn es um die 15 Tragerl ERDINGER geht.

Mit Michaela Gradl, Emily Grimes (beide zehn Treffer) und Lisa Maier und Michaela Kurz (beide neun Treffer) verfolgen Funkenhauser jeweils zwei Stürmerinnen vom Tabellenführer aus Otting und dem gefährlichsten Angriff der Liga aus Schwaig. Die Hinrunde verspricht ein spannendes Rennen, wenn es im März endlich weiter geht.

Torschützenliste:

1. Sandra Funkenhauser, TSV 1932 Aßling: 13 Tore

2. Michaela Gradl, DJK Otting: 10 Tore

2. Emily Grimes, FC SF Schwaig: 10 Tore

4. Lisa Maier, FC SF Schwaig: 9 Tore