ERDINGER Weißbier: Falkner und Eberl nicht zu stoppen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit zwei Kantersiegen startete der SV Ingolstadt-Hundszell II in die neue Spielzeit. In den ersten beiden Partien gelangen Angreifer Luca Falkner sage und schreibe sieben Treffer. Beim 5:1-Auftaktsieg gegen den SV Karlshuld II erzielte der 22-Jährige gleich vier Treffer. Auch eine Woche später war der Stürmer nicht zu bremsen. Gegen den FC Nassenfels (9:1) knipste Falkner dreimal und legte noch ein weiteres Tor vor.

Ebenfalls siebenmal erfolgreich war Justin Eberl. Der Angreifer brachte den TSV Reichertshofen zum Saisonauftakt gegen den 1. FC Rockholding (3:1) nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Im zweiten Saisonspiel lief der 19-Jährige dann von Beginn auf. Beim 6:1-Sieg über den TSV 1921 Großmehring II traf der Stürmer fünfmal.