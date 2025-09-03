ERDINGER Weißbier: Falkner und Eberl nicht zu stoppen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Mit zwei Kantersiegen startete der SV Ingolstadt-Hundszell II in die neue Spielzeit. In den ersten beiden Partien gelangen Angreifer Luca Falkner sage und schreibe sieben Treffer. Beim 5:1-Auftaktsieg gegen den SV Karlshuld II erzielte der 22-Jährige gleich vier Treffer. Auch eine Woche später war der Stürmer nicht zu bremsen. Gegen den FC Nassenfels (9:1) knipste Falkner dreimal und legte noch ein weiteres Tor vor.
Ebenfalls siebenmal erfolgreich war Justin Eberl. Der Angreifer brachte den TSV Reichertshofen zum Saisonauftakt gegen den 1. FC Rockholding (3:1) nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Im zweiten Saisonspiel lief der 19-Jährige dann von Beginn auf. Beim 6:1-Sieg über den TSV 1921 Großmehring II traf der Stürmer fünfmal.
In zwei Saisonspielen traf Stefan Hartl vom SV Niederlauterbach viermal. Kurios: Der 35-Jährige erzielte dabei alle Treffer per Strafstoß. Gegen die DJK Winden sorgte Hartl mit seinen beiden Elfmetertoren für den 2:1-Sieg. Auch gegen den MTV 1862 Pfaffenhofen traf er zweimal vom Punkt. Das Spiel wurde jedoch beim Stand von 4:2 abgebrochen. Ebenfalls auf vier Tore bringt es Abousria Diarra vom SV Pulling.
1. Luca Falkner, SV Ingolstadt-Hundszell II: 7 Tore
1. Justin Eberl, TSV Reichertshofen: 7 Tore
3. Stefan Hartl, SV Niederlauterbach: 4 Tore
3. Abousria Diarra, SV Pulling: 4 Tore
3. Markus Ostermeier, SG Tegernbach/Rudelzhausen: 4 Tore
6. Stjepen Lucic, SV Denkendorf II: 3 Tore
6. Justin Raimann, VfB Zandt: 3 Tore
6. Florian Berthold, VfB Friedrichshofen: 3 Tore
6. Yannic Dennerlein, SC Irgertsheim: 3 Tore
6. Andrii Sapunov, DJK Ingolstadt: 3 Tore und zehn weitere Spieler mit je 3 Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!