ERDINGER Weißbier: Ex-Zweitliga-Knipser zerbombt wieder Münchnens KK

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Aus der Bezirksliga zurück, und überhaupt nichts verlernt: Nemanja Rancic zog es mit der Empfehlung von 23 Toren in elf Spielen im Winter von den Münchner Kickers zum FC Wacker, und seit diesem Sommer ist der Stürmer zurück. Bei den Blausternen kam der Stürmer vermehrt als Joker zum Einsatz. Nun tobt er wieder durch Münchens Kreisklassen. In den ersten zwei Spielen gelangen Rancic sieben Tore. Ein ähnlich fantastischer Start, wie letzte Saison, als dem ehemalige Zweitliga-Spieler in Serbien zwölf Tore in den ersten drei Spielen gelangen.
Bereits nach zwei Spieltagen hat sich Rancic ein Polster erarbeitet. Der Vorsprung auf die Zweitplatzierten beträgt bereits drei Tore. Dort starten nach verheißungsvollem Beginn Kevin Todorovic und Dominic Reisner.
Todorovic, selbst mit Bezirksliga-Erfahrung, vom TSV München-Ost traf sowohl beim 5:2-Erfolg gegen den SV Laim, als auch bei der 2:3-Niederlage gegen Akgüney Spor München jeweils doppelt. Reisner, Spielertrainer des SV Niederroth, zockte einst in der Regionalliga Bayern für Unterhaching und zerschoss in Jetzendorf sowohl die Bezirksliga als auch die Landesliga. Mit dem 29-Jährigen wird heuer im Rennen um die 15 Kästen Erdinger zu rechnen sein.
1. Nemanja Rancic, Münchner Kickers, Kreisklasse 3: 7 Tore
2. Kevin Todorovic, TSV München-Ost, Kreisklasse 4: 4 Tore
2. Dominic Reisner, SV Niederroth, Kreisklasse 1: 4 Tore
4. Jacob Neumaier, SpVgg Thalkirchen, Kreisklasse 4: 3 Tore
4. Stefan Reiß, SC München, Kreisklasse 4: 3 Tore
4. Jakob Schöttgen, SC München, Kreisklasse 4: 3 Tore
4. Leopold Pfeiffer, FC Fasanerie-Nord, Kreisklasse 2: 3 Tore
4. Gabriel Prehl, SV Nord München-Lerchenau II, Kreisklasse 2: 3 Tore
4. Matthias Esterl, TSV Grafing, Kreisklasse 6: 3 Tore
4. Valentin Weigand, FC Biberg I, Kreisklasse 5: 3 Tore und sechs weitere Spieler mit drei Treffern.
