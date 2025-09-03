ERDINGER Weißbier: Ex-Zweitliga-Knipser zerbombt wieder Münchnens KK

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Aus der Bezirksliga zurück, und überhaupt nichts verlernt: Nemanja Rancic zog es mit der Empfehlung von 23 Toren in elf Spielen im Winter von den Münchner Kickers zum FC Wacker, und seit diesem Sommer ist der Stürmer zurück. Bei den Blausternen kam der Stürmer vermehrt als Joker zum Einsatz. Nun tobt er wieder durch Münchens Kreisklassen. In den ersten zwei Spielen gelangen Rancic sieben Tore. Ein ähnlich fantastischer Start, wie letzte Saison, als dem ehemalige Zweitliga-Spieler in Serbien zwölf Tore in den ersten drei Spielen gelangen.

Bereits nach zwei Spieltagen hat sich Rancic ein Polster erarbeitet. Der Vorsprung auf die Zweitplatzierten beträgt bereits drei Tore. Dort starten nach verheißungsvollem Beginn Kevin Todorovic und Dominic Reisner.