ERDINGER Weißbier: Ex-Torwart in der A-Klasse Zugspitze in Torlaune

Schrötter wechselte im Sommer aus der Kreisliga vom FC Real Kreuth zu den Sportfreunden Windach in die A-Klasse Zugspitze 7 und zeigte dort sofort, dass er auch zwei Klassen tiefer netzen kann. Mit seinem neuen Team steht der 23-Jährige unangefochten an der Tabellenspitze. Die volle Punktzahl konnten die SpFrd aus den ersten vier Spielen sammeln.

In den A-Klassen der Zugspitz-Region rollt der Ball bereits seit Mitte August wieder. Im Besonderen zwei Torjäger konnten sich dabei früh in der Saison schon in den Blickpunkt schießen: Christopher Schrötter und Oskar Ruhland stehen mit jeweils elf Toren an der geteilten Spitze.

Zum Auftakt drehten Schrötter einen 0:2-Rückstand gegen den SV Erpfting im Alleingang. Der Stürmer mit Landesliga-Erfahrung beim TuS Holzkirchen erzielte dabei, ebenso wie gegen die FT Jahn Landsberg II, alle vier Treffer für seine Farben.

Beim 5:1-Kantersieg gegen die DJK Schwabhausen dazwischen netzte Schrötter dreifach. Beim letzten Spiel im August fehlte Schrötter. Windach siegte dennoch souverän.

Oskar Ruhland ist ebenfalls in Torlaune

Der TSV Schongau führt in der Staffel 8 mit 13 Punkten aus fünf Spielen ungeschlagen die Tabelle an. Maßgeblichen Anteil daran hat Oskar Ruhland, der ebenfalls bereits elf Tore erzielt hat.

Einzig zum Saisonstart blieb der TSV ohne Sieg. Dabei hatte der Stürmer seine Mannschaft zwischenzeitlich in Front gebracht. Beim 3:1-Erfolg gegen den VfL Denklingen sowie bei den beiden Kantersiegen gegen den FC Issing II und den FA.D. Birkland führte er Schongau mit je einem Doppelpack zum Sieg.

Dafür ließ er es umso mehr gegen den TSV Burggen/Bernbeuren II (7:0) krachen. Dort erzielte der Torjäger gleich vier Tore.

Matthias Fichtner und Robert Fric lauern dahinter

Auf dem ebenfalls geteilten zweiten Platz befinden sich Matthias Fichtner und Robert Fric aus der A-Klasse 4. Fichtner, früher Torwart, geht für den SC Wörnsmühl als Stürmer auf Torejagd. Zum Start in die neue Spielzeit schoss er den SV Miesbach II (5:2) mit einem Fünferpack im Alleingang ab.

In den nachfolgenden Partien gegen den TSV Irschenberg, gegen den SV Warngau und gegen den Lenggrieser SC II erzielte er jeweils eine Bude.

Das direkte Tojägerduell entschied Irschenbergs Fric mit seinem Team am zweiten Spieltag für sich. Nicht nur dort, sondern auch gegen den TSV Weyarn II (7:2) netzte er doppelt. Gegen Türkspor Hausham traf er sogar dreimal ins Netz. Mit einem Treffer gegen den FC Real Kreuth II konnte er die Niederlage des TSV (4:7) nicht verhindern.

Torschützenliste der A-Klassen Zugspitze

1. Christoph Schrötter, Sportfreunde Windach, A-Klasse Zugspitze 7: 11 Tore

1. Oskar Ruhland TSV Schongau, A-Klasse Zugspitze 8: 11 Tore

3. Matthias Fichntner, SC Wörnsmühl, A-Klasse Zugspitze 4: 8 Tore

3. Robert Fric, TSV Irschenberg, A-Klasse Zugspitze 4: 8 Tore

5. Stefan Moser, TSV Irschenberg, A-Klasse Zugspitze 4: 7 Tore

6. Patrick Heiny, TSV Gerlinden, A-Klasse Zugspitze 2: 6 Tore

6. Selvedin Mesanovic, 1. FC Garmisch-Partenkirchen II, A-Klasse Zugspitze 6: 6 Tore

6. Hassan Bah, TSV Schongau, A-Klasse Zugspitze 8: 6 Tore

9. Halfan Liviga, Ethnikos Puchheim, A-Klasse Zugspitze 2: 5 Tore

9. Leon Ruder, Ethnikos Puchheim, A-Klasse Zugspitze 2: 5 Tore

9. Mohamed Bangoura, SV Warngau, A-Klasse Zugspitze 4: 5 Tore

9. Heinrich Isenmann, SF Fischbachau, A-Klasse Zugspitze 4: 5 Tore

9. Benedikt Waizmann, SV Miesbach II, A-Klasse Zugspitze 4: 5 Tore

9. Marvin Otto TSV Oberammergau, A-Klasse Zugspitze 5: 5 Tore

9. Sebastian Zech SC Eglfing/Paar, A-Klasse Zugspitze 7: 5 Tore

9. Nicolas Alvarez Cardenas, SV Fuchtstal II, A-Klasse Zugspitze 8: 5 Tore

9. Elias Socher SV Reichling, A-Klasse Zugspitze 8: 5 Tore

Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.

