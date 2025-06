ERDINGER Weißbier: Ex-Regionalliga-Kicker Bauer siegt in Kreisklassen

Maximilian Bauer vom SC Moosen/Vils gewinnt die 15 Kästen ERDINGER! Mit 32 Treffern in der abgelaufenen Spielzeit ist der Stürmer das Nonplusultra in den Kreisklassen Donau/Isar. Am letzten Spieltag schenkte der ehemalige Spieler des TSV Buchbach der SpVgg Neuching dann auch wieder vier Treffer ein und beendet die Saison so wie sie angefangen hat – mit Toren ohne Ende. Moosen stellt als Meister auch dank Bauer mit 100 Treffern die beste Offensive der Liga. Nächstes Jahr darf der Ex-Regionalliga-Kicker seine Torjägerqualitäten dann wieder in der Kreisliga unter Beweis stellen.

Nur knapp dahinter beendete Marius Heß diese Spielzeit. Auch er schoss seine Farben zum Meistertitel in der Kreisklasse 1. Auch er wird mit dem SV Denkendorf nächste Saison in der Kreisliga angreifen.