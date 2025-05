ERDINGER Weißbier: Enteilt! Allach-Stürmerin mit 17-Tore-Vorsprung

Sieben Spiele in Folge getroffen, 41 Saisontore und aktuell Spitzenreiter: Lea Aschenbrenners Saison beim TSV Allach 09 könnte wohl nicht besser laufen. Die 15 Tragerl Erdinger dürfen wohl schon eingeplant werden, doch im Titelkampf geht es eng zu. In der A-Klasse 02 steht den Allacherinnen der TSV Poing im Nacken, der aktuell punktgleich mit dem TSV auf Rang zwei rangiert. Zuletzt gab es für die 25-Jährige und ihre Teamkollegen vier Siege am Stück – sieben Aschenbrenner-Tore inklusive. Wenn es so weiter läuft, gibt es Freibier bei der Meisterfeier.

Auf Rang zwei der Torschützinnenliste steht Arbone Ibrahimaj. Die Torjägerin verkürzte den Rückstand auf Aschenbrenner auf 17 Tore, weil sie in den letzten zwei Spielen ein echtes Feuerwerk abbrannte. Zunächst traf die ESV-Stürmerin per Sechserpack in Untermenzing, ehe sie beim 4:0 gegen Blau-Weiß Allianz ein Doppelpack nachlegte. Bei noch drei verbleibenden Spielen bräuchte Ibrahimaj aber ein echtes Fußballwunder, um Aschenbrenner noch gefährlich zu werden.

Den dritten Platz teilen sich kurz vor Saisonschluss Lisa Dimpflmaier und Jennifer Pfleiderer. Beide stehen Anfang Mai bei 23 Saisontoren. Für beide Torjägerinnen wird es mit den 15 Kästen ERDINGER heuer wohl nichts mehr, doch im Titelrennen sind ihre Mannschaften jeweils gut dabei. (Zur Tabelle der A-Klasse 02)

Torschützinnenliste:

1. Lea Aschenbrenner, TSV Allach 09 München, A-Klasse 02, 41 Tore

2. Arbnore Ibrahimaj, ESV München, A-Klasse 02: 24 Tore

3. Lisa Dimpflmaier, SG Hohenlinden/FC Forstern, A-Klasse 02, 23 Tore

3. Jennifer Pfleiderer, TSV Poing, A-Klasse 02: 23 Tore

5. Sarah Schlemmer, SV Untermenzing II, A-Klasse 02: 16 Tore

5. Lisa Hanke, SG FT Jahn Landsberg, A-Klasse 03: 16 Tore

5. Kristina Geißinger, ASV Rott am Inn, A-Klasse 04: 15 Tore

8. Sophia Walch, FC Dreistern NT, A-Klasse 01: 14 Tore

8. Katharina Stahuber, (SG) Bruckmühl/Höhenrain (flex), A-Klasse 04: 14 Tore

10. Malin Regul, TSV Egmating, A-Klasse 01: 13 Tore

10. Chiara Trisolino, TSV Poing (flex), A-Klasse 2: 13 Tore