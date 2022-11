ERDINGER Weißbier: Drescher macht mit Viererpack in BOL Druck ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Katharina Frankl und der BCF Wolfratshausen waren zum Topspiel beim TSV Neuried zu Gast. Am Ende musste sich die Toptorjägerin mit ihrem Team 3:4 geschlagen geben, sie erzielte aber dennoch ein Tor. Somit steht sie nun bei acht Toren und führt das ERDNGER Ranking in der Bezirksoberliga der Frauen souverän an.

Teamkollegin Marie Arndt erzielte ebenso einen Treffer in dem Spiel und kämpft sich damit auf Rang zwei im Rennen um die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier. Diesen Platz muss sie sich allerdings teilen. Carolin Koston vom SV RW Überacker erzielte die beiden Tore beim 2:0-Erfolg ihrer Mannschaft über den TSV Eching und steht jetzt auch bei fünf Treffern. Und auch Carmen Drescher vom FC Langengeisling erwischte einen Sahnetag und erzielte einen Viererpack beim 7:0-Auswärtssieg. Somit sind alle drei Spielerinnen bei fünf Toren und teeilen sich den zweiten Platz

Torschützenliste:

1. Katharina Frankl, BCF Wolfratshausen: 9 Tore

2. Marie Arndt, BCF Wolfratshausen: 5 Tore

2. Carolin Koston, SV RW Überacker, 5 Tore

2. Carmen Drescher, FC Langengeisling: 5 Tore

5. Andrea Bichler, MTV Diessen/Ammersee: 4 Tore

5. Selvije Maloku, TSV Neuried: 4 Tore

5. Erin Aboelnour, TSV Neuried: 4 Tore

5. Julia John, FC Langengeisling, 4 Tore

5. Michelle Refeld, FC Langengeisling, 4 Tore

5. Carina Schreiner, FSV Höhenrain, 4 Tore