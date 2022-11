ERDINGER Weißbier: Doppelpack! Sontheim hält Vorsprung in KL-Zugsp. ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Zugspitz-Kreisligen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der SV Miesbach thront auf dem ersten Platz in Kreisliga 1 und Josef Sontheim führt das ERDINGER-Ranking der Zugspitz-Kreisligen an. Damit sich daran nichts ändert, hat der Goalgetter auch an diesem Wochenende wieder geliefert: Doppelpack gegen den SC RW Bad Tölz, 17 Tore aus 14 Spielen.

Verfolgt wird der Spitzenreiter von Manuel Milde. Der Torjäger des FC Aich liegt zwei Treffer hinter Sontheim. Gegen den SC Weßling erzielte er am Wochenende sein 15. Saisontor.

Christopher Schröter vervollständigt das Treppchen. Auch auf ihn war am Wochenende verlass. Er traf beim 4:3-Auswärtserfolg des FC Real Kreuth beim Lenggrieser SC.

Torschützenliste:

1. Josef Sontheim, SV Miesbach, Kreisliga 1: 17 Tore

2. Manuel Milde, FC Aich, Kreisliga 3: 15 Tore

4. Christopher Schröter, FC Real Kreuth, Kreisliga 1: 13 Tore

3. Jakob Brugger, SC Weßling, Kreisliga 3: 12 Tore

5. Michael Demmel, Lenggrieser SC, Kreisliga 1: 9 Tore

5. Maximilian Dengler, TSV Otterfing, Kreisliga 1: 9 Tore

5. Fatih Kocyigit, SC RW Bad Tölz, Kreisliga 1: 9 Tore