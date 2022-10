ERDINGER Weißbier: Doppelpack! Maier vor Funkenhauser in BZL 01 ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 01 der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Lisa Maier vom FC Sportfreunde Schwaig ist die neue, alleinige Nummer eins in der Bezirksliga 01. Am Wochenende gewann ihre Mannschaft 4:2 gegen den TSV Neubeuern. Maier erzielte dabei einen Doppelpack und schraubt so ihr Torkonto auf sechs Treffer hoch.

Den zweiten Platz belegt Sandra Funkenhauser vom TSV 1932 Aßling. Auch sie traf am Wochenende doppelt. Trotz des Doppelpacks und der 2:0-Führung, kam ihre Mannschaft gegen die (SG) TSV 66 Polling/FC Mühldorf nicht über ein 2:2 hinaus.

Den letzten zu vergebenen Platz auf dem Podest teilen sich gleich drei Spielerinnen: Jessica Akpara (SG FFC 07 Bad Aibling/TSV Hohenthann-Beyharting), Emily Grimes (FC SF Schwaig) und Michaela Kurz (DJK Otting). Alle drei kommen auf vier Treffer.

Torschützenliste:

1. Lisa Maier, FC SF Schwaig: 6 Tore

2. Sandra Funkenhauser, TSV 1932 Aßling: 5 Tore

3. Jessica Akpara, SG FFC 07 Bad Aibling/TSV Hohentann-Beyharting: 4 Tore

3. Michaela Kurz, DJK Otting: 4 Tore

3. Emily Grimes, FC SF Schwaig: 4 Tore