ERDINGER Weißbier: Doppel-Torschütze Ried auf den Fersen von Bacher

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Top-Favorit Dominik Bacher vom 1. FC Penzberg führt die aktuelle Liste mit 19 Saisontoren an. Der Ex-Stürmer der SpVgg Unterhaching knipste am letzten Spieltag erneut. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Bauer durfte sich am vergangenen Sonntag über einen 2:0-Auswärtssieg gegen Neuhadern freuen.

Bezirksliga Süd: Ried trifft doppelt und verfolgt Bacher – Wacker-Kapitän und Podunavac erfolgreich