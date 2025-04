ERDINGER Weißbier: Ceballos nutzt Schwächephase der Konkurrenz eiskalt

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Jose Maximiliano Andrade Ceballos und seine Mannschaft marschieren in Richtung Landesliga-Aufstieg. Und der 37-Jährige hat daran einen großen Anteil. Im März traf er viermal für den Tabellenführer ins Schwarze, dreimal alleine beim 3:1 in Aschheim. Knipst der Oldie weiterhin regelmäßig, könnte er als ERDINGER-Torjäger zum Biersponsor der Meisterfeier avancieren. Sieben Spieltage vor Schluss steht der SVN München mit vier Punkten Vorsprung auf den TSV Gaimersheim an erster Stelle in der Bezirksliga Nord.

Oder rückt Semih Coklar noch einmal an den Führenden heran? Am vergangenen Wochenende feierte der Stürmer des TSV Gaimersheim sein Comeback als Joker, blieb aber noch ohne Treffer. Um Andreade Ceballos noch abzufangen, muss er in den kommenden sieben Spielen acht Tore aufholen und seine bisherige Quote noch steigern: In 19 Spielen traf er 19 Mal für den Tabellenzweiten.