ERDINGER Weißbier: Ceballos-Dreierpack zum Titel und Torjägerkrone

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Was für ein Wochenende für Jose Maximiliano Andrade Ceballos! Der Toptorjäger der BZL Nord schoss am Sonntag den SVN München per Dreierpack zum Titel und zum historischen Aufstieg in die Landesliga. Bei der 7:0-Demontage der SpVgg Kammerberg erzielte Ceballos die wichtigen Treffer zum vorentscheidenden 2:0 und 3:0 und setzte den 7:0-Schlusspunkt.