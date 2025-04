ERDINGER Weißbier: Brummer marschiert an die Spitze der BZL 01

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga 01 in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Führungswechsel an der Tabellenspitze der Top-Torjägerinnen in der Bezirksliga 01. Michelle Brummer von der (SG) TSV Babensham/Eiselfing schraubte ihre Trefferanzahl um fünf Zähler in die Höhe. Maßgeblich verantwortlich dafür war ihr Dreierpack im Spiel gegen die DJK Otting. Babensham/Eiselfing steht auf dem zweiten Tabellenplatz und hat noch Chancen auf die Meisterschaft.

Kaum Tore bei der DJK Otting