ERDINGER Weißbier: Bierregen nach Winterschock – Ried schlägt Bacher

Kurz vor Weihnachten mussten im Lager des VfL Denklingen einige schlucken: Beim Eishockey zog sich Top-Torjäger Simon Ried eine Schulterverletzung zu. Damals befürchtete Ansorge, der Torjäger könne für den Rest der Saison ausfallen . Doch es kam anders: Ried machte in dieser Saison alle Saisonspiele und war einmal mehr Garant für den VfL-Erfolg. In den letzten fünf Spielen knipste der Torjäger neunmal und krönte sich auf den letzten Metern noch zum Torschützenkönig der Bezirksliga Süd. Die Belohnung? 15 Kästen Bier gehen nach Denklingen, bei denen beim Saisonfinale Tränen vergossen wurden . Der Bierregen könnte trösten.

Der Unterlegene in der Bezirksliga Süd führe die Torjägerliste über die gesamte Spielzeit an und fehlte beim Saisonfinale. Ex-Profi Dominik Bacher führte seit Oktober die Torschützenliste an und hatte die beste Quote aller Torjäger. Aber: Bacher fehlte dem FCP immer wieder. 23 Tore und zwölf Vorlagen in 24 Spielen sind dennoch eine beeindruckender Arbeitsnachweis des 22-Jährigen.

Für den Drittplatzierten steht heuer mehr auf dem Spiel als die Torjägerliste. Norbert Bzunek, Serientorjäger in den Münchner Kreisligen und 20-mal in dieser Saison erfolgreich, kann mit dem FC Wacker München historisches schaffen. Dank einer starken zweiten Bezirksliga-Saison spielen die Blausterne am 20. Mai in der Relegation um den Landesliga-Aufstieg.