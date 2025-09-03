ERDINGER Weißbier: Bayernliga-Motor startet mit Viererpack in A-Klasse

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Dem TSV Forstenried II ist ein Traumstart in die neue Saison gelungen. Zunächst deklassierte die Kreisliga-Reserve die Zweitvertretung des FC Wacker München mit 7:1, ehe auch am 2. Spieltag durch den 5:4-Erfolg gegen den SC München Süd ein Sieg heraussprang. Überragender Akteur zum Saisonstart. Andrii Pochynok (ohne Foto). Fünf Tore in zwei Spielen heißt die starke Bilanz des Ukrainers.

Das Rennen um die 15 Kästen Erdinger für den besten Torjäger der A-Klassen Münchens ist damit mehr als eröffnet und auf Rang zwei tummelt sich Anfang September ein Duo. Da ist zum einen Fabiano Linza. Der 28-Jährige erwischte mit dem FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried einen optimalen Saisonstart und knipste viermal in den ersten beiden Begegnungen. Nach Platz drei im Vorjahr könnte dieses Jahr sogar mehr für Linza und Co. rausspringen. Vielleicht ja sogar die langersehnte Rückkehr in die Kreisklasse, in der man laut FuPa-Datenbank zuletzt 2007 spielte.