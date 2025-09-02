ERDINGER Weißbier: Bayern-Torjäger zerschießt Regionalliga

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Anton Heinz kann Regionalliga, und zwar richtig. Der Neuzugang des FC Bayern II beweist auch in München seine Torjägerqualitäten und schießt sich im August an die Spitze der Regionalliga-Torschützen. Gleich achtmal traf der 27-Jährige in seinen ersten sechs Einsätzen. Alle sechs Tore erzielte Heinz im August und brachte zuletzt den Social-Media-Account der Münchner zum Ausflippen. Dass das kein Zufall ist, bewies der bei Arminia Bielfeld und beim SC Verl ausgebildete Torjäger bereits in der Saison 2023/24. Damals traf Heinz 20-mal in der Regionalliga West für Alemannia Aachen und krönte sich so zum Torschützenkönig.
In Oberbayern erhalten die besten Torjäger von der Regionalliga bis zur A-Klasse 15 Kästen Erdinger. Sein ärgster Verfolger aktuell: Jorden Aigboje von der SpVgg Unterhaching. Der Neuzugang von Greuther Fürth startete sensationell in der Vorstadt. In vier von fünf Spielen knipste der Angreifer und ebnete dem Drittliga-Absteiger damit den Weg zum perfekten Start in die Regionalliga.
Dahinter tummelt sich im Torjäger-Rennen ein Quartett um Aigbojes Teamkollegen. Cornelius Pfeiffer (SpVgg Unterhaching), Felix Heim (SpVgg Bayreuth), Lucas Schraufstetter (VfB Eichstätt) und Severo Sturm (TSV Aubstadt) stehen alle nach acht Spieltagen bei vier Toren.
Torschützenliste:
1. Anton Heinz, FC Bayern München II: 8 Tore
2. Jorden Aigboje, SpVgg Unterhaching: 5 Tore
3. Felix Heim, SpVgg Bayreuth: 4 Tore
3. Cornelius Pfeiffer, SpVgg Unterhaching: 4 Tore
3. Lucas Schraufstetter, VfB Eichstätt: 4 Tore
3. Severo Sturm, TSV Aubstädt: 4 Tore
7. Lado Akhala, SpVgg Greuther Fürth II: 3 Tore
7. Alman Dardari, FC Augsburg II: 3 Tore
7. Simon Skarlatidis, SpVgg Unterhaching: 3 Tore
7. Jakob Zitzelsberger, DJK Vilzing: 3 Tore und ein weiterer Spieler mit drei Toren.
Ein Verein möchte auf eigenen Wunsch nicht genannt werden. Zur kompletten Torjägerliste der Regionalliga Bayern.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
