ERDINGER Weißbier: Bayern-Torjäger zerschießt Regionalliga

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Anton Heinz kann Regionalliga, und zwar richtig. Der Neuzugang des FC Bayern II beweist auch in München seine Torjägerqualitäten und schießt sich im August an die Spitze der Regionalliga-Torschützen. Gleich achtmal traf der 27-Jährige in seinen ersten sechs Einsätzen. Alle sechs Tore erzielte Heinz im August und brachte zuletzt den Social-Media-Account der Münchner zum Ausflippen. Dass das kein Zufall ist, bewies der bei Arminia Bielfeld und beim SC Verl ausgebildete Torjäger bereits in der Saison 2023/24. Damals traf Heinz 20-mal in der Regionalliga West für Alemannia Aachen und krönte sich so zum Torschützenkönig.

In Oberbayern erhalten die besten Torjäger von der Regionalliga bis zur A-Klasse 15 Kästen Erdinger. Sein ärgster Verfolger aktuell: Jorden Aigboje von der SpVgg Unterhaching. Der Neuzugang von Greuther Fürth startete sensationell in der Vorstadt. In vier von fünf Spielen knipste der Angreifer und ebnete dem Drittliga-Absteiger damit den Weg zum perfekten Start in die Regionalliga.