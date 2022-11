ERDINGER Weißbier: Ayvaz sitzt Scheurer nach Viererpack im Nacken ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchener Kreisklassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Nachdem Sven Scheurer in der Vorwoche mit sieben Treffern in zwei Spielen Rang eins erobern konnte, war er auch dieses Wochenende wieder erfolgreich. Er erzielte beim 3:0 des SV-DJK Taufkirchen gegen den SV Waldperlach II sein 20. Saisontor und thront damit weiter an der Spitze der Torschützenliste der Kreisklassen München.

Allerdings machte Verfolger Mehmet Ayvaz vom FC Anadolu Bayern ordentlich Boden auf den Spitzenreiter gut. Beim 8:0 Kantersieg am Sonntag gegen Herakles München schnürte er einen Dreierpack, unter der Woche erzielte er beim 1:0 Auswärtssieg in Neuried das goldene Tor. Damit schraubte er sein Trefferkonto von 14 auf 18 Hütten.

Daniel Krajina vom FC Croatia München blieb ohne Tor, verweilt aber mit 14 Toren auf dem dritten Platz.

Torschützenliste:

1. Sven Scheurer, SV-DJK Taufkirchen, Kreisklasse 5: 20 Tore

2. Mehmet Ayvaz, Anadolu Bayern, Kreisklasse 3: 18 Tore

3. Daniel Krajina, FC Croatia München, Kreisklasse 3: 14 Tore

4. Lukas Kretzschmar, SpVgg Höhenkirchen, Kreisklasse 6: 13 Tore

4. Maick Antonio, FC Unterföhring II, Kreisklasse 2: 13 Tore

6. Daniel Breitenberger, TSV Arnbach, Kreisklasse 1: 12 Tore

6. Ahmed Karahasan, FC Bosna H. München, Kreisklasse 4: 12 Tore

6. Peter Lettenbauer, TSV 1860 München III, Kreisklasse 4: 12 Tore

9. Florian Schuster, TSV Waldtrudering, Kreisklasse 5: 11 Tore

9. Kilian Matheis, SV Helios-Daglfing, Kreisklasse 5: 11 Tore und vier weitere Spieler mit elf Toren.