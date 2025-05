ERDINGER Weißbier: Ascher holt die 15 Kästen zum dritten Mal in Folge

Bier ist nass... Raffael Ascher hat sich zum dritten Mal in Folge die Torjägerkrone in der Landesliga Südost aufgesetzt. Für den Angreifer lief es in der Spielzeit 2024/2025 mal wieder wie am Schnürchen. Der 28-Jährige hat sich nicht nur mit dem FC Sportfreunde Schwaig den Meistertitel und den damit verbundenen erstmaligen Aufstieg in die Bayernliga gesichert, sondern auch die 15 Kästen ERDINGER-Bier.

Der 28-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison die meisten Tore in der Landesliga Südost und hat sich damit das flüssige Gold mehr als verdient. 32 Treffer in 32 Spielen lautet seine überragende Ausbeute. Mit dieser konnte er seine Quote im Vergleich zum Vorjahr sogar noch einmal verbessern. Damals brauchte er für die selbe Anzahl an Toren ein Spiel mehr und verpasste den Aufstieg. In diesem Jahr kann sich Ascher erstmals das Bier zusammen mit dem Meistertitel schmecken lassen. Im Mai traf er unter anderem vierfach gegen den SV Bruckmühl und entschied so das Duell für sich.