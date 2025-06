ERDINGER Weißbier: Ademi siegt in der KL München - Auspurg dahinter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der München-Kreisligen in der Saison 2024/25. Wer hat das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER gewonnen?

Shqipdon Ademi krönt sich zum besten Torschützen der Münchner Kreisligen und schnappt sich die 15 Kästen ERDINGER! Auch im letzten Monat der Saison drehte der Topstürmer nochmal auf und traf unter anderem gegen die SpVgg Thalkirchen dreifach. Mit 33 Treffern hatte Ademi einen maßgeblichen Anteil daran, dass Kosova München mit 80 Treffern zusammen mit dem TSV 54 - DJK München die beste Offensive der Münchner Kreisliga stellte.

Zweiter wurde Balthasar Auspurg vom SV München West. Der 23-Jährige drehte im letzten Monat der Saison nochmal auf und pirschte sich fast noch an Ademi heran. In fünf Partien im Mai traf Auspurg siebenmal. Darunter war auch ein Viererpack gegen die dritte Mannschaft des TSV 1860 München. Auch dank seiner Tore steht der SV München West nun in der Bezirksliga-Relegation und kämpft nach dem Sieg gegen Olympiadorf München weiter um die Bezirksliga.