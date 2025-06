ERDINGER Weißbier: 42 Tore! Martinovic dominiert Münchner Kreisklassen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen den Kreisklassen Münchens in der Saison 2024/25. Wer hat das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER gewonnen?

Ein Siebenerpack, ein Fünferpack, ein Dreierpack: Auch im Mai dominierte Filip Martinovic die Kreisklasse 5 nach Belieben. Am Ende der Saison steht der Topstürmer des SV Gartenstadt Trudering bei 42 Toren und sichert sich so die 15 Kästen ERDINGER. Mit 104 Treffern stellte der SV zudem die beste Offensive der Liga, verpasste jedoch den Durchmarsch in die Kreisliga knapp.

Den zweiten Platz teilen sich Fabian Barth vom SV Ampermoching und Ilker Özcan vom TSV Milbertshofen mit je 27 Treffern. Barth netzte im Mai achtmal, Özcan siebenmal. Özcan schaffte es mit Milbertshofen auf den zweiten Platz in der Kreisklasse 4 und kämpft in der Relegation nun um den Aufstieg in die Kreisliga.