Berthold Schneider (m.) ist mit 41 Jahren noch immer treffsicher. – Foto: FuPa Oberbayern

ERDINGER Weißbier: 41-Jähriger steht in den KL Donau/Isar ganz oben ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2025/26

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Donau/Isar-Staffel sind erst zwei Spiele absolviert. Noch kein Stürmer konnte sich an den ersten beiden Spieltagen an der Spitze der Torjägerliste absetzen. Somit sind aktuell fünf Angreifer gleichauf. Maximilian Denteler vom FC Moosburg gehört mit drei Treffern dazu. Er erzielte alle seine bisherigen Tore im zweiten Spiel beim 6:0-Kantersieg gegen den SC Moosen/Vils. Bei der 1:3-Pleite gegen den SV Eintracht Berglern war Denteler noch ohne Torerfolg geblieben.

Christopher Haas bescherte dem SV Karlskron gegen den FC Mindelstetten mit einem Doppelpack einen Dreier im Alleingang (2:0). Auch beim Saisonauftakt gegen den TV Münchsmünster (3:1) traf der Angreifer. Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen steht der SVK Dank der besten Tordifferenz ganz oben. Ebenfalls sechs Punkte hat der Dritte, der SV Zuchering, auf dem Konto. Für den SVZ steht Berthold Schneider auf dem Rasen. Der Offensivakteuer schoss sein Team mit zwei Treffern gegen den VfB Eichstätt II zum Sieg. Der 41-Jährige glich in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich aus. Kurz vor dem Ende erzielte er vom Elfmeterpunkt den entscheidenden Treffer. Beim 3:2-Sieg beim SV Hundszell am darauffolgenden Wochenende machte er ebenfalls den Ausgleich zum 1:1.