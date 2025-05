ERDINGER Weißbier: 30 Kisten Bier gehen in die Regionalliga Bayern

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2024/25. Wer hat das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER gewonnen?

Nach der Entlassung von Cheftrainer Jan Siewert bei den Profis des Kleeblatts, schenkte das Interimstrainerduo Thomas Kleine und Milorad Pekovic dem talentierten Angreifer das Vertrauen. Kasper stand zuletzt beim 1:1 bei Hannover 96 in der Startelf. Auch beim abschließenden Heimspiel gegen den Hamburger SV schaffte es Kasper in den Kader.

Das Nachwuchstalent des FC Augsburg Juan Cabrera gewinnt zusammen mit Daniel Kasper von der SpVgg Greuther Fürth II das Torjäger-Rennen. Damit steht fest: 30 Kisten Bier gehen in die Regionalliga. Nach 34 Spieltagen liegen die zwei Jungprofis mit 18 Treffern gleichauf. Und das, obwohl der 22-jährige Nachwuchsspieler aus Fürth zum Saisonabschluss nicht zur Verfügung stand.

Auf Rang drei landet Schweinfurts Michael Dellinger, der 14 Mal ins Schwarze getroffen hat. Der 31-Jährige feiert mit dem 1. FC Schweinfurt die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und den Aufstieg in die 3. Liga. Der ehemalige Torjäger des TSV Aubstadt hat mit 14 Treffern zum sportlichen Erfolg beigetragen.

Der gebürtige Schweinfurter ist mit 14 Saisontoren und zahlreichen Vorlagen ein absoluter Leistungsträger und Fixpunkt im Team und übernimmt auch außerhalb des Platzes sehr viel Verantwortung. Mittlerweile steht fest: Dellinger bleibt bis 2027 bei den Schnüdeln. »Auch in Zukunft soll er mit all seiner Erfahrung eine entscheidende Säule in unserem Team und mit seiner positiven Art ein toller Repräsentant unseres Vereins sein«, teilte der FCS mit