ERDINGER Weißbier: 20-Jährige dank Dreierpack an Regionalliga-Spitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Regionalliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Auch die Frauen-Regionalliga Süd ist in die Spielzeit 2025/2026 gestartet. Nach zwei Spieltagen liegt dort beim Blick auf die Torschützinnenliste Angelina Klopstein in Führung. Die 20-Jährige geht für die zweite Mannschaft des SC Sand auf Torejagd und steht nach zwei Partien bereits bei vier Treffern.

Bei der 1:2-Pleite zum Saisonauftakt gegen den Karlsruher SC erzielte die Offensivspielerin einen Treffer. Sieben Tage später legte Klopstein beim 7:0-Kantersieg gegen den FSV Hessen Wetzlar gleich noch einmal drei nach und ebnete damit den Grundstein für den ersten Dreier in der neuen Saison.