ERDINGER Weißbier: 20-Jährige dank Dreierpack an Regionalliga-Spitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Regionalliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Auch die Frauen-Regionalliga Süd ist in die Spielzeit 2025/2026 gestartet. Nach zwei Spieltagen liegt dort beim Blick auf die Torschützinnenliste Angelina Klopstein in Führung. Die 20-Jährige geht für die zweite Mannschaft des SC Sand auf Torejagd und steht nach zwei Partien bereits bei vier Treffern.
Bei der 1:2-Pleite zum Saisonauftakt gegen den Karlsruher SC erzielte die Offensivspielerin einen Treffer. Sieben Tage später legte Klopstein beim 7:0-Kantersieg gegen den FSV Hessen Wetzlar gleich noch einmal drei nach und ebnete damit den Grundstein für den ersten Dreier in der neuen Saison.
Mit drei Treffern liegt Johanna Putzer dahinter. Das erst 16-jährige Talent des SC Freiburg II (3:1) traf gegen den KSV Hessen Kassel einmal und gegen die U19 von Eintracht Frankfurt (3:1) dann doppelt.
Zwei Tore, beide beim 6:3-Spektakel gegen den FFC Wacker München, konnte für den KSV Hessen Kassel bereits Freya Sophie Burk erzielen, die sich damit auf Rang drei einreiht. Ebenso viele Treffer haben bis dato unter anderem bislang auch Luise Killich und Lisa Flötzner auf dem Konto. Beide netzten sowohl gegen Wetzlar (3:0) als auch gegen Kassel.
1. Angelina Klopstein, SC Sand II: 4 Tore
2. Johanna Putzer, SC Freiburg II: 3 Tore
3. Freya Sophie Burk, KSV Hessen Kassel: 2 Tore
3. Lisa Flötzner, FFC Wacker München: 2 Tore
3. Luise Killich, FFC Wacker München: 2 Tore
3. Marlene Ganßer, SV 67 Weinberg: 2 Tore
3. Ann-Kathrin Wolfram, SpVgg Greuther Fürth: 2 Tore
3. Jennifer Marquart, VfL Herrenberg: 2 Tore
3. Marlene Wild, Eintracht Frankfurt III: 2 Tore
3. Selina Walter, VfL Herrenberg: 2 Tore und zwei weitere Spielerinnen mit zwei Treffern
Alle Torschützinnen der Regionalliga Süd.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!