ERDINGER Weißbier: 1860-Stürmerin Winter schlägt Cipolla hauchzart

Kira Winter schnappt sich die Torschützinnenkrone in der Saison 2024/2025! Fünf Tore hat die Stürmerin des TSV 1860 München I in den letzten fünf Spielen im Mai erzielen können, womit sie ihr Konto auf 30 Tore in 22 Spielen anheben konnte. Zweimal netzte sie an Spieltag 19 gegen Solln, beim folgenden 9:0-Auswärtssieg in Dornach legte sie nochmal drei nach. Herzlichen Glückwunsch!

Auf einem sehr starken zweiten Platz landete Lorena Cipolla. Die Goalgetterin des TSV München-Solln kam am Ende auf 29 Tore und schrammte somit nur haarscharf an der Spitze vorbei. Sieben Treffer erzielte sie zuletzt - je einmal gegen Dornach und 1860, zweimal gegen Aschheim/Kirchheim und dreimal gegen Milbertshofen.