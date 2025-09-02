ERDINGER Weißbier: 13 Scorer in sieben Spielen – Opara überragt alle

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Anführer der Torschützenliste ist Forstinnings Mike Opara. In der letzten Saison traf der Nigerianer lediglich einmal – in den bisherigen sieben Spielen konnte er hingegen beachtliche 13 Scorerpunkte sammeln (neun Tore, vier Assists). Mit Ausnahme der beiden vergangenen Partien traf der Stürmer jedesmal und zeigt zusätzlich eine Vorliebe für Torvorlagen. Besonders wegen des Dreierpacks gegen Ebersberg wird Opara den August wohl fürs Erste nicht so schnell vergessen.

Dahinter warten zwei Spieler mit jeweils sieben Buden. Leon Eicher vom TSV Dorfen ist 21 Jahre jung und konnte, genauso wie Opara, seine Toraubseute der letzten Saison bereits in den Schatten stellen. Der frühere Hachinger entwickelt sich im Moment zu einem wahren Rückhalt für den TSV: Er entschied zum Beispiel die Partie gegen Ebersberg mit einem Doppelpack für seine Mannschaft.