Erdinger Schiedsrichter können auch kicken: Zweiter bei Hallenmeisterschaft MAX-KLAUSER-CUP

In Spiel vier kam es zum Aufeinandertreffen der bis dahin ungeschlagene Mannschaften aus Erding und dem Gastgeber, der SRG Inn. In einem spannenden Spiel trennte man sich schließlich 1:1. Den zwischenzeitlichen Rückstand konnte Lerch umgehend ausgleichen.

Mit einer Mischung aus „jungen Wilden“ und „alten Hasen“ reisten die Erdinger Schiris zur Hallenmeisterschaft der oberbayerischen Schiedsrichtergruppen, die diesmal in Altötting ausgetragen wurde. Gleich im ersten Spiel ging es gegen den Titelverteidiger und Sieger der letzten drei Turniere, die SRG Weilheim. Erding lag auch schnell 0:1 zurück, aber durch Treffer von Julian Bauer, dem wohl besten Spieler des Turniers, und Ludwig Lerch wurde das Spiel gedreht. Glück für die Erdinger, dass ein Weilheimer Stürmer kurz vor Schluss das leere Tor nicht traf und so den 2:2-Ausgleich verpasste.

So brauchte die SRG Erding aus den letzten beiden Gruppenspielen noch einen Sieg, um sicher im Halbfinale zu stehen. Im nächsten Spiel wartete die sehr junge Truppe aus Ingolstadt. Gerhard Ferlisch konnte mit einem fulminanten Freistoßknalller aus acht Metern, genau unter die Latte, die nervös agierenden Erdinger in Führung bringen, aber kurz vor Schluss gelang Ingolstadt der Ausgleich. So musste im letzten Spiel gegen die SRG Schongau unbedingt ein Sieg her, der auch souverän mit 2:0 eingefahren wurde. Torschützen waren Moritz Martin und Bauer.

Im Halbfinale wartete die SRG Chiem. In einem spannenden Spiel ging es hin und her. Bauer konnte mit einem Doppelschlag die frühe Chiemer Führung in ein 2:1 verwandeln. Nach dem 2:2 gelang Wölfl nach Vorarbeit von Bauer der 3:2-Siegtreffer.

Im Endspiel traf Erding auf Pfaffenhofen. Am Ende der regulären Spielzeit stand es 1:1, Ferlisch hatte per Freistoß ausgeglichen. Im Sechsmeterschießen hatten die Pfaffenhofener die besseren Nerven und gewannen 8:7. Dennoch zeigten sich die Erdinger zufrieden, denn mit Rang zwei hatten nur die kühnsten Optimisten gerechnet.

Den nächsten Max-Klauser-Cup richtet die SRG Erding aus. Er findet am 20. Januar 2024 in Oberding statt.

(MARTIN KÜBELSBECK)