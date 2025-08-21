ERDINGER Punkte-Parade: Die Redaktion tippt bei erster Challenge mit

Die ERDINGER Punkte-Parade läuft seit dem 1. August. In der ersten Challenge müssen Kronkorken geschätzt werden. Auch die Redaktion von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern tippt mit.
Seit dem 1. August heißt es: Vier Monate, vier Challenges! Die ERDINGER Punkte-Parade beginnt mit einer Schätzung, die bestens zum Amateurfußball in Bayern passt. Wie viele Kronkorken verstecken sich in diesem Drei-Liter-Weißbier-Glas von ERDINGER?
Klarer Fall für die Redaktion von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern: Da müssen die Veteranen und (Weiß-)Bier-Experten mit ins Boot geholt werden. Deshalb haben wir mehrere Legenden heute im Büro versammelt und zusammengetrommelt, die einst in unserer Redaktion angefangen haben und inzwischen an anderer Stelle im Verlag glänzen.
Auf diese jahrelange Erfahrung im Umgang mit dem flüssigen Gold konnten und wollten wir natürlich nicht verzichten. Die Entscheidungsfindung und den endgültigen Tipp unserer Redaktion, wie viele Kronkorken im Glas sind, seht ihr im Video.
Euer Klub will auch einen Tipp abgeben? Dann habt ihr noch Zeit bis zum 31. August. Die Teilnahme lohnt sich. Wer nach den vier Challenges Anfang Dezember die Nase vorne hat, darf sich über ein dreitägiges Winter-Trainingslager in Bayern, Österreich oder Italien freuen.
Platz zwei lohnt sich ebenfalls: Euer Verein darf sich auf eine Führung durch die Privatbrauerei ERDINGER Weißbier einstellen – inklusive eines Besuchs in den Erdinger Thermen und einer Übernachtung. Rang drei wird mit einer Auswärtsfahrt im ERDINGER Fanbus belohnt.
Aber auch "nur" ein Sieg bei einer Monats–Challenge macht sich bezahlt. Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr hier.