ERDINGER Punkte-Parade: Die Redaktion tippt bei erster Challenge mit

Die ERDINGER Punkte-Parade läuft seit dem 1. August. In der ersten Challenge müssen Kronkorken geschätzt werden. Auch die Redaktion von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern tippt mit.

Seit dem 1. August heißt es: Vier Monate, vier Challenges! Die ERDINGER Punkte-Parade beginnt mit einer Schätzung, die bestens zum Amateurfußball in Bayern passt. Wie viele Kronkorken verstecken sich in diesem Drei-Liter-Weißbier-Glas von ERDINGER? Auch unsere Redaktion versucht sich an einem Tipp bei der ersten Challenge der ERDINGER Punkte-Parade

Klarer Fall für die Redaktion von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern: Da müssen die Veteranen und (Weiß-)Bier-Experten mit ins Boot geholt werden. Deshalb haben wir mehrere Legenden heute im Büro versammelt und zusammengetrommelt, die einst in unserer Redaktion angefangen haben und inzwischen an anderer Stelle im Verlag glänzen. Auf diese jahrelange Erfahrung im Umgang mit dem flüssigen Gold konnten und wollten wir natürlich nicht verzichten. Die Entscheidungsfindung und den endgültigen Tipp unserer Redaktion, wie viele Kronkorken im Glas sind, seht ihr im Video.