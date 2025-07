ERDINGER Punkte-Parade: Challenge-Champions gesucht

Ab August heißt es: vier Monate, vier Challenges – mal kreativ, mal sportlich. Hier gewinnt, wer als Verein zusammenhält. Chancen haben auch Nachzügler, denn die Punkte steigen im Laufe der Aktion deutlich an. Am Ende winken starke Preise und ganz viel Aufmerksamkeit für die Teilnehmer. Also: Mitmachen, challengen und Gewinne abräumen!

Wer nach vier Monaten ganz oben im Punkteranking steht, erhält ein dreitägiges Winter-Kurztrainingslager in Bayern, Österreich oder am Gardasee. Der Zweitplatzierte darf sich auf einen grandiosen Vereinstag in Erding freuen – inklusive Führung durch die Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu, einen Besuch der Therme Erding und eine Übernachtung. Stilvoll auf Auswärtsfahrt geht es für den Drittplatzierten mit dem ERDINGER Fanbus. Auch vermeintlich abgeschlagenen Teams sollten dranbleiben. In der Gesamtwertung gibt es am Ende für jede Schnapszahl-Platzierung – von Platz 11 bis 99 – ein ERDINGER Bierspezialitäten-Probierpaket für die Kabine. Dieses bekommen zudem die Zweiten und Dritten der jeweiligen Einzel-Challenges. Auf die Monatssieger warten neben ERDINGER Bierspezialitäten zum Beispiel auch Bälle, Hoodies und Kabinenparty-Equipment.

So nehmen Vereine teil: Einfach online anmelden