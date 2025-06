Beim ERDINGER-Meistercup soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen – Foto: Harry Rindler

ERDINGER Meister-Cup: Teilnehmerfeld und Ablaufplan sind fix Am Samstag werden in Moosburg in einem neuen Modus die Titelträger der Herren und Frauen ermittelt

Der neue Modus macht’s möglich: Beim Turnier des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) um den „ERDINGER Meister-Cup“ werden die Amateurfußball-Kronen diesmal an einem Tag und im Königsklassen-Prinzip vergeben: 40 Herren- und 20 Frauen-Teams, die in der jetzt zu Ende gegangenen Spielzeit die Meisterschaft ihrer BFV-Spielklasse eingefahren haben, sind an diesem Samstag (28. Juni 2025) ab 11 Uhr beim FC Moosburg im oberbayerischen Landkreis Freising am Start. Auf insgesamt zehn Kleinfeldplätzen steigen in Summe 144 Partien – in Moosburg wird es also nicht nur wegen der zu erwartenden sommerlichen Temperaturen garantiert heiß hergehen.

Neu ist der Modus mit vier Ligen je zehn Mannschaften bei den Herren und zwei Ligen je zehn Teams bei den Frauen. Wie beim Original auf der großen europäischen Fußballbühne treten die Vereine auch bei der „Champions League der Amateure“ in ihren Vorrundengruppen gegen vier Teams nach dem Losverfahren an. Die vier bestplatzierten Mannschaften pro Liga ziehen in die K.o.-Phase ein: die Männer ins Achtelfinale, die Frauen ins Viertelfinale.